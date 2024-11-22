В освобожденных селах Газаха построят новые пограничные заставы

15:19

В освобожденных от оккупации селах Газахского района - Хейримли, Ашагы Эскипара, Баганис Айрым и Гызылгаджилы - в 2025 году будут построены постоянные пограничные заставы.

Как передает корреспондент Report, об этом командующий Пограничными войсками Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Араз Мамедов заявил журналистам в селе Хейримли.

Он отметил, что в настоящее время на территории села временно организована застава.

"Одновременно с восстановлением этих сел, в 2025 году начнется строительство постоянных пограничных объектов", - сказал Мамедов.