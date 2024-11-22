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В освобожденных селах Газаха построят новые пограничные заставы

В освобожденных селах Газаха построят новые пограничные заставы 15:19
Происшествия
22 ноября 2024 г. 15:43
В освобожденных селах Газаха построят новые пограничные заставы

В освобожденных от оккупации селах Газахского района - Хейримли, Ашагы Эскипара, Баганис Айрым и Гызылгаджилы - в 2025 году будут построены постоянные пограничные заставы.

Как передает корреспондент Report, об этом командующий Пограничными войсками Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Араз Мамедов заявил журналистам в селе Хейримли.

Он отметил, что в настоящее время на территории села временно организована застава.

"Одновременно с восстановлением этих сел, в 2025 году начнется строительство постоянных пограничных объектов", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxın azad olunmuş kəndlərində yeni zastavalar tikiləcək

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