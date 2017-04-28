Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Орске убит 31-летний бизнесмен из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, следователи Орска возбудили уголовное дело по факту убийства.

Преступление было совершено вечером 26 апреля. Во дворе дома по улице Черниговской в Орске нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями головы и туловища. Следователи установили возможного подозреваемого, который сейчас объявлен в розыск.

В совершении данного преступления разыскивается 32-летний Ханджанов Балаш Аллахшукур оглы.