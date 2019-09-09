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В органах внутренних дел Азербайджана произведены новые назначения

В органах внутренних дел Азербайджана произведены новые назначения

В органах внутренних дел Азербайджана произведены новые назначения.

Как сообщает Report, оперуполномоченный отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции на железнодорожном транспорте Главного управления полиции на транспорте Министерства внутренних дел (МВД) Мухаммад Хамедов был освобожден от занимаемой должности.

Он был назначен начальником линейного отдела полиции этого управления на Бакинской грузовой станции.

Бывший начальник линейного полицейского участка этого управления на Бакинской грузовой станции Хатам Абдуллаев был назначен начальником Хачмазского отдела железнодорожной полиции.

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