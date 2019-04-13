​В органах внутренних дел Азербайджана очередное назначение

В органах внутренних дел произведено новое назначение.

Как сообщает Report, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ о назначении Ильгара Шабанова заместителем начальника Сальянского районного отдела полиции.

До назначения И.Шабанов работал следователем в Кельбаджарском районном отделе полиции. Он является братом полковника полиции Фаика Шабанова, начальника Главного полицейского управления города Гянджи в 2013-2019 годах. Ф.Шабанов недавно назначен на должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с наркотиками МВД.