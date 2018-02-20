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    В Оренбурге умерла еще одна пострадавшая при пожаре азербайджанка

    Москва. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Оренбурге умерла еще одна пострадавшая при сильном пожаре азербайджанка - Севиндж Шираслан гызы Гулиева 1968 года рождения. 

    Об этом российскому бюро Report сообщил председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Оренбурга Яшар Масимов.

    По его словам, С.Гулиева скончалась сегодня утром. 

    Таким образом общее количество погибших составило 6 человек. Еще 4 человека находятся в больницах города. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.

    Напомним, 12 февраля в Оренбурге в жилом доме на улице Салмышской произошел сильный пожар, в результате которого погибла целая семья азербайджанцев. 

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