В Оренбурге умерла еще одна пострадавшая при пожаре азербайджанка

Москва. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Оренбурге умерла еще одна пострадавшая при сильном пожаре азербайджанка - Севиндж Шираслан гызы Гулиева 1968 года рождения.

Об этом российскому бюро Report сообщил председатель Национально-культурной автономии азербайджанцев Оренбурга Яшар Масимов.

По его словам, С.Гулиева скончалась сегодня утром.

Таким образом общее количество погибших составило 6 человек. Еще 4 человека находятся в больницах города. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.

Напомним, 12 февраля в Оренбурге в жилом доме на улице Салмышской произошел сильный пожар, в результате которого погибла целая семья азербайджанцев.