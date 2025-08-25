О нас

Происшествия
25 августа 2025 г. 12:00
В Ордубадском районе три человека получили травмы из-за обрушения ветвей дерева.

как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел в селе Вененд, крупная ветвь чинара обломилась и упала на местных жителей.

В результате происшествия пострадали 3 человека - 63-летний Ибрагим Новрузов (1959 г.р.), 52-летний Мирюнис Агаларов (1970 г.р.) и 39-летний Анар Алиев (1983 г.р.).

Все пострадавшие были доставлены в Нахчыванскую республиканскую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь, и они были выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

Версия на азербайджанском языке Ordubadda ağacın budaqları qırılıb, üç nəfər xəsarət alıb

