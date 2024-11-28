В Ордубаде обнаружен артиллерийский снаряд

В селе Котам Ордубадского района обнаружен артиллерийский снаряд.

В селе Котам Ордубадского района обнаружен артиллерийский снаряд.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, информация о находке поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Прибывшие на место пиротехники МЧС Нахчыванской Автономной Республики обнаружили на территории 76-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд. Сотрудники МЧС вывезли снаряд с территории для дальнейшего обезвреживания.

На прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.