​В Омской области суд наказал сельчанку, "приютившую" азербайджанца

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Мировой судья в Оконешниковском районе вынес приговор 39-летней Елене Усыниной. Женщину судили по уголовной статье за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина. Это был гражданин Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает прокуратура Омской области.

Согласно информации, Елена Усынина живёт вместе с несовершеннолетней дочерью в селе Золотая Нива. Несколько месяцев назад, 13 января, буквально под Старый Новый год, сельчанка временно зарегистрировала в своей квартире гражданина Азербайджана – поставила гостя области на учёт по месту пребывания в РФ. Жить там мужчина не собирался. Да и селить его она у себя дома не хотела. Заплатил ли Усыниной мигрант какую-то сумму или же россиянка «помогла» ему бескорыстно, прокуратура не уточняет. Свою вину подсудимая признала. Суд наказал Елену Усынину штрафом в 30 тысяч рублей.