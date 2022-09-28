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Совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии пройдут в октябре

Совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии пройдут в октябре В октябре этого года будут проведены совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.
Происшествия
28 сентября 2022 г. 16:21
Совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии пройдут в октябре

В октябре этого года будут проведены совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

28 сентября вопросы подготовки к учениям были обсуждены на встрече первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

На встрече была обсуждена подготовка к совместным учениям подразделений специального назначения "Кавказский орел-2022", которые пройдут в октябре текущего года с участием военных Азербайджана, Турции и Грузии, а также компьютерные командно-штабные учения "Eternity-2023" и совместные учения "Кавказский орел-2023". Было отмечено, что совместные военные учения создают широкие возможности для повышения уровня взаимодействия и боеготовности ВС этих стран, а также для обмена опытом.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkiye and Georgia to hold training of their special forces
Версия на азербайджанском языке Oktyabrda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlılarının birgə təlimi keçiriləcək

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