Совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии пройдут в октябре

В октябре этого года будут проведены совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

В октябре этого года будут проведены совместные учения подразделений спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

28 сентября вопросы подготовки к учениям были обсуждены на встрече первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с командующим Силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили.

На встрече была обсуждена подготовка к совместным учениям подразделений специального назначения "Кавказский орел-2022", которые пройдут в октябре текущего года с участием военных Азербайджана, Турции и Грузии, а также компьютерные командно-штабные учения "Eternity-2023" и совместные учения "Кавказский орел-2023". Было отмечено, что совместные военные учения создают широкие возможности для повышения уровня взаимодействия и боеготовности ВС этих стран, а также для обмена опытом.