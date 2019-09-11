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В Огузском районе уничтожено более 2-х тонн наркотиков

​В Огузском районе уничтожено более 2-х тонн наркотиков

В Огузском районе были уничтожены более 2-х тонн наркотиков.

Как передаёт северо-западное бюро Report, об этом сообщил региональный Секретарит министерства внутренних дел (МВД) по Шекинскому району.

В соответствии с профилактически-розыскной операцией "Хаш-Хаш 2019" на территории деревни Хачмаз, были уничтожены дикорастущие посевы конопли, достигающие высоты 60-70 см с общей массой 2.200 кг и в количестве 4150 кустов.

По факту в районной полиции Огуза ведётся расследование  

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