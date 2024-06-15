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В Огузском районе 53-летний велосипедист пострадал в ДТП

В Огузском районе 53-летний велосипедист пострадал в ДТП В Огузском районе в результате наезда автомобиля 53-летний велосипедист получил травмы.
Происшествия
15 июня 2024 г. 21:58
В Огузском районе 53-летний велосипедист пострадал в ДТП

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистральной дороги Гарамярьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Буджак Огузского района.

Так, велосипед, которым управлял житель села Ширванлы Рагим Кярим оглу Джафаров (1971 г.р.) столкнулся с легковым автомобилем.

Пострадавшего с тяжелыми травмами сначала доставили в Огузскую районную центральную больницу, но после того, как его состояние ухудшилось, его перевезли в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda avtomobil 53 yaşlı velosipedçini vurub

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