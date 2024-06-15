В Огузском районе 53-летний велосипедист пострадал в ДТП

В Огузском районе в результате наезда автомобиля 53-летний велосипедист получил травмы.

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистральной дороги Гарамярьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Буджак Огузского района.

Так, велосипед, которым управлял житель села Ширванлы Рагим Кярим оглу Джафаров (1971 г.р.) столкнулся с легковым автомобилем.

Пострадавшего с тяжелыми травмами сначала доставили в Огузскую районную центральную больницу, но после того, как его состояние ухудшилось, его перевезли в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.