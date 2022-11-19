В огузском лесу найдено тело мужчины, растерзанное дикими животными

В лесном массиве Огузского района найдено растерзанное дикими животными тело мужчины

В лесном массиве Огузского района найдено растерзанное дикими животными тело мужчины.

Как сообщает северо-западное бюро Report, труп был обнаружен на территории села Тайифли.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что после поступления информации сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр территории. Тело мужчины было опознано, им оказался 62-летний Абульфат Агаев. В ходе первичного обследования на теле не было обнаружено следов насильственной смерти, установлено, что тело растерзали дикие животные.

Страдающий психическим заболеванием А.Агаев пропал несколько дней назад. В отделение полиции заявления о его пропаже не поступало.

По факту проводится расследование.