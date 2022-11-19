О нас

В огузском лесу найдено тело мужчины, растерзанное дикими животными

В огузском лесу найдено тело мужчины, растерзанное дикими животными В лесном массиве Огузского района найдено растерзанное дикими животными тело мужчины
Происшествия
19 ноября 2022 г. 10:35
В огузском лесу найдено тело мужчины, растерзанное дикими животными

В лесном массиве Огузского района найдено растерзанное дикими животными тело мужчины.

Как сообщает северо-западное бюро Report, труп был обнаружен на территории села Тайифли.

В Шекинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что после поступления информации сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр территории. Тело мужчины было опознано, им оказался 62-летний Абульфат Агаев. В ходе первичного обследования на теле не было обнаружено следов насильственной смерти, установлено, что тело растерзали дикие животные.

Страдающий психическим заболеванием А.Агаев пропал несколько дней назад. В отделение полиции заявления о его пропаже не поступало.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Oğuzda meşədə vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanmış kişi meyiti tapılıb

Экслюзивные новости

Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi