В Огузе жених попал в ДТП в день своей свадьбы

В Огузе жених (?) попал в аварию в день своей свадьбы

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, на автотрассе Синджан-Хачмаз Эмин Фейзуллаев (2001 г.р.) за рулем автомобиля марки Hyundai потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате легкие травмы получили водитель и двое пассажиров автомобиля.

Пострадавшие доставлены в Огузскую районную центральную больницу.

Согласно информации, сегодня в Хачмазском районе должна была состояться свадьба 24-летнего Э.Фейзуллаева, пострадавшего в ДТП.