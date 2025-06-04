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В Огузе жених попал в ДТП в день своей свадьбы

В Огузе жених попал в ДТП в день своей свадьбы В Огузе жених (?) попал в аварию в день своей свадьбы
Происшествия
4 июня 2025 г. 14:42
В Огузе жених попал в ДТП в день своей свадьбы

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, на автотрассе Синджан-Хачмаз Эмин Фейзуллаев (2001 г.р.) за рулем автомобиля марки Hyundai потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В результате легкие травмы получили водитель и двое пассажиров автомобиля.

Пострадавшие доставлены в Огузскую районную центральную больницу.

Согласно информации, сегодня в Хачмазском районе должна была состояться свадьба 24-летнего Э.Фейзуллаева, пострадавшего в ДТП.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda bəy toy günü qəzaya düşüb

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