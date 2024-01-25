О нас

В Огузе, Загатале и Гёйчае граждане добровольно сдали огнестрельное оружие

В Огузе, Загатале и Гёйчае граждане добровольно сдали огнестрельное оружие Продолжаются профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
Происшествия
25 января 2024 г. 20:12
В Огузе, Загатале и Гёйчае граждане добровольно сдали огнестрельное оружие

Продолжаются профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных в этом направлении сотрудниками отделов полиции Огузского, Загатальского и Гёйчайского районов, граждане добровольно сдали в общей сложности 4 единицы огнестрельного оружия.

В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, у жителя района было изъято охотничье ружье без надлежащих документов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Oğuz, Zaqatala və Göyçayda vətəndaşlar odlu silahları könüllü təhvil veriblər

Другие новости из категории

Задержан подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже
Задержан подозреваемый в убийстве старшеклассника в Гяндже
25 января 2024 г. 16:12
Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан
Находящиеся в международном розыске экстрадированы из России и Грузии в Азербайджан
25 января 2024 г. 13:14
Скончался азербайджанский ученый Паша Керимов
Скончался азербайджанский ученый Паша Керимов
25 января 2024 г. 11:36
В Азербайджане у граждан изъято незаконно хранившееся оружие
В Азербайджане у граждан изъято незаконно хранившееся оружие
25 января 2024 г. 09:58
В Губе задержали мошенницу, которая путем обмана присвоила 11 500 манатов
В Губе задержали мошенницу, которая путем обмана присвоила 11 500 манатов
25 января 2024 г. 08:15
ДТП в Гёйгёле, есть пострадавшие
ДТП в Гёйгёле, есть пострадавшие
25 января 2024 г. 06:01
В Абшеронском районе произошел пожар
В Абшеронском районе произошел пожар
25 января 2024 г. 01:05
В Гёйчае обнаружены незаконные угольные ямы
В Гёйчае обнаружены незаконные угольные ямы
24 января 2024 г. 21:06
В прошлом году в 31 медучреждении ограничена радиологическая деятельность  
В прошлом году в 31 медучреждении ограничена радиологическая деятельность  
24 января 2024 г. 15:22
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
В Баку в магазине убили 33-летнего мужчину, есть задержанный
24 января 2024 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi