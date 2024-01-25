В Огузе, Загатале и Гёйчае граждане добровольно сдали огнестрельное оружие

Продолжаются профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных в этом направлении сотрудниками отделов полиции Огузского, Загатальского и Гёйчайского районов, граждане добровольно сдали в общей сложности 4 единицы огнестрельного оружия.
В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, у жителя района было изъято охотничье ружье без надлежащих документов.