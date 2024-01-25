В Огузе, Загатале и Гёйчае граждане добровольно сдали огнестрельное оружие

Продолжаются профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Продолжаются профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных в этом направлении сотрудниками отделов полиции Огузского, Загатальского и Гёйчайского районов, граждане добровольно сдали в общей сложности 4 единицы огнестрельного оружия.

В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Гёйчайского района, у жителя района было изъято охотничье ружье без надлежащих документов.