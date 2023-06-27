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Скончавшийся в отеле в Огузе был советником председателя Агентства по туризму

Скончавшийся в отеле в Огузе был советником председателя Агентства по туризму В Огузском районе в отеле зафиксирована смерть.
Происшествия
27 июня 2023 г. 11:05
Скончавшийся в отеле в Огузе был советником председателя Агентства по туризму

Субхан Гулиев, скончавшийся через несколько часов после оказания медицинской помощи в отеле в Огузе, был советником председателя Государственного агентства по туризму.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Причины происшествия в настоящее время расследуются.

Отметим, что по предварительной информации, С.Гулиев скончался от сердечного приступа.

10:27

В Огузском районе в отеле зафиксирована смерть.

По данным Северо-Западного бюро Report, сегодня утром в отеле "Сяма" от сердечного приступа скончался житель Ясамальского района города Баку Гулиев Субхан Агакиши оглу (1966 г.р.).

Сообщается, что 57-летний С.Гулиев приехал в Огуз из Баку для участия в свадебном торжестве.

После торжества он вернулся в отель, где почувствовал себя плохо. Вызванная ночью бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь. Однако, утром сотрудники отеля обнаружили его мертвым в номере.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda hoteldə qəfildən ölmüş şəxs Turizm Agentliyi sədrinin müşaviri olub - YENİLƏNİB - FOTO

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