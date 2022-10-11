Пожар в горной местности в Огузе потушен

Пожар в горно-лесистой местности Огузского района удалось потушить.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Пожар был потушен, а прилегающие территории защищены от огня.
19:37
В горно-лесистой местности Огузского района вспыхнул пожар.
Как передает северо-западное бюро Report, в тушении огня задействованы пожарная техника и личный состав Огузской государственной пожарной охраны.
Поскольку возгорание произошло в горной местности со сложным рельефом, потушить огонь пока не удалось.
В настоящее время пожар продолжается.