Пожар в горной местности в Огузе потушен

Пожар в горно-лесистой местности Огузского района удалось потушить.

Пожар в горно-лесистой местности Огузского района удалось потушить.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен, а прилегающие территории защищены от огня.

19:37

В горно-лесистой местности Огузского района вспыхнул пожар.

Как передает северо-западное бюро Report, в тушении огня задействованы пожарная техника и личный состав Огузской государственной пожарной охраны.

Поскольку возгорание произошло в горной местности со сложным рельефом, потушить огонь пока не удалось.

В настоящее время пожар продолжается.