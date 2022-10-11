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Пожар в горной местности в Огузе потушен

Пожар в горной местности в Огузе потушен Пожар в горно-лесистой местности Огузского района удалось потушить.
Происшествия
11 октября 2022 г. 20:05
Пожар в горной местности в Огузе потушен

Пожар в горно-лесистой местности Огузского района удалось потушить.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен, а прилегающие территории защищены от огня.

19:37

В горно-лесистой местности Огузского района вспыхнул пожар.

Как передает северо-западное бюро Report, в тушении огня задействованы пожарная техника и личный состав Огузской государственной пожарной охраны.

Поскольку возгорание произошло в горной местности со сложным рельефом, потушить огонь пока не удалось.

В настоящее время пожар продолжается.

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