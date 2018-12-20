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    В Огузе упавший с крыши во время ремонта мастер получил тяжелую травму

    Огуз. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Огузском районе упавший во время ремонта мастер получил тяжелую травму. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент отмечен в строящемся доме на улице Деде Горгуда. 

    Местный житель Вугар Шакир оглу Шабанов 1972 г.р. упал с крыши постройки. Получивший тяжелые травмы мужчина был помещен в Огузскую центральную районную больницу. 

    Как заявили местному бюро Report в больнице, у В.Шабанова диагностировали различные ушибы и растяжение связок правого тазобедренного сустава. С учетом тяжелого состояния мужчины, его направили в Габалинскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование.  

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