В Огузе упавший с крыши во время ремонта мастер получил тяжелую травму

Огуз. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Огузском районе упавший во время ремонта мастер получил тяжелую травму.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент отмечен в строящемся доме на улице Деде Горгуда.
Местный житель Вугар Шакир оглу Шабанов 1972 г.р. упал с крыши постройки. Получивший тяжелые травмы мужчина был помещен в Огузскую центральную районную больницу.
Как заявили местному бюро Report в больнице, у В.Шабанова диагностировали различные ушибы и растяжение связок правого тазобедренного сустава. С учетом тяжелого состояния мужчины, его направили в Габалинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости