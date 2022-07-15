В Огузе сгорел пассажирский микроавтобус

В Огузском районе Азербайджана сгорел микроавтобус.

В Огузском районе Азербайджана сгорел микроавтобус.

По данным северо-западного бюро Report, инцидент произошел на территории города.

Микроавтобус внутригородского маршрута №1, принадлежащий Этибару Нуреддин оглу Шукюрову, загорелся во время движения. Для тушения пожара на место происшествия были привлечены техника и личный состав Огузской пожарной части.

В результате пожара микроавтобус полностью сгорел. В момент пожара пассажиров в транспортном средстве не было.

По факту проводится расследование.