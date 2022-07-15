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В Огузе сгорел пассажирский микроавтобус

В Огузе сгорел пассажирский микроавтобус В Огузском районе Азербайджана сгорел микроавтобус.
Происшествия
15 июля 2022 г. 17:16
В Огузе сгорел пассажирский микроавтобус

В Огузском районе Азербайджана сгорел микроавтобус.

По данным северо-западного бюро Report, инцидент произошел на территории города.

Микроавтобус внутригородского маршрута №1, принадлежащий Этибару Нуреддин оглу Шукюрову, загорелся во время движения. Для тушения пожара на место происшествия были привлечены техника и личный состав Огузской пожарной части.

В результате пожара микроавтобус полностью сгорел. В момент пожара пассажиров в транспортном средстве не было.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda sərnişin mikroavtobusu yanıb

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