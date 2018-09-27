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    В Огузе ребенка укусила собака

    Огуз. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Огузе 3-летнего ребенка укусила собака. 

    Как сообщает шекинско-закатальское бюро Report, инцидент произошел в селе Астрахановка. 

    Сегодня утром в Шекинскую центральную районную больницу поступил Бахтияр Орхан оглу Мустафаев 2015 г.р., которого укусила собака. 

    Как сообщили Report в больнице, собака укусила ребенку верхнюю губу. На губу Б.Мустафаева наложили два шва.  После оказания мальчику необходимой медицинской помощи и введения вакцины против бешенства, его выписали с условием прохождения амбулаторного лечения.  

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