В Огузе ребенка укусила собака

Огуз. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Огузе 3-летнего ребенка укусила собака.

Как сообщает шекинско-закатальское бюро Report, инцидент произошел в селе Астрахановка.

Сегодня утром в Шекинскую центральную районную больницу поступил Бахтияр Орхан оглу Мустафаев 2015 г.р., которого укусила собака.

Как сообщили Report в больнице, собака укусила ребенку верхнюю губу. На губу Б.Мустафаева наложили два шва. После оказания мальчику необходимой медицинской помощи и введения вакцины против бешенства, его выписали с условием прохождения амбулаторного лечения.