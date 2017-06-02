В Огузе произошло землетрясение силой 4 балла

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Огузском районе произошло землетрясение.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

В 10:15:18 по местному времени на территории Огузского района было зарегистрировано землетрясение, которое ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре, а в прилегающих районах - до 3 баллов.

Магнитуда подземных толчков составила 4,5, глубина - 9 км.