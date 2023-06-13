О нас

В Огузе произошло ДТП со смертельным исходом

В Огузе произошло ДТП со смертельным исходом В Огузском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
13 июня 2023 г. 19:47
В Огузе произошло ДТП со смертельным исходом

В Огузском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По данным Северо-Западного бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории Огузского села Падар.

В результате столкновения автомобилей марок Toyota и ВАЗ-2106 на месте происшествия погиб пассажир ВАЗ.

В результате аварии несколько человек, находившихся в автомобилях, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Огузскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDİN: Oğuzdakı ağır yol qəzasında bir nəfər ölüb, 4-ü xəsarət alıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi