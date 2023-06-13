В Огузе произошло ДТП со смертельным исходом

В Огузском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

В Огузском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По данным Северо-Западного бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей по территории Огузского села Падар.

В результате столкновения автомобилей марок Toyota и ВАЗ-2106 на месте происшествия погиб пассажир ВАЗ.

В результате аварии несколько человек, находившихся в автомобилях, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Огузскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.