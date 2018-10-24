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    В Огузе произошло ДТП, есть пострадавшие

    © Report

    Огуз. 24 октября. REPORT.AZ/ В Огузе произошло ДТП. 

    Как сообщает шекинско-закатальское бюро Report, авария отмечена сегодня днем на пролегающем через село Керимли отрезке автомобильной дороги Гарамерьям-Исмаиллы-Шеки. 

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" с государственным регистрационным номером 90 LZ 907, житель Гахского района Саид Магомед оглу Гурбанов 1987 г.р. врезался в дерево на обочине дороги. Пострадавшие в результате ДТП жители Гахского района, дочка водителя Эльмира Саид гызы Гурбанзаде 2011 г.р., Ругия Газанфар гызы Мехдизаде 1990 г.р., Марьям Азер гызы Иманова 1997 г.р. и Медина Мансур гызы Гурбанова 1995 г.р. помещены в Огузскую центральную районную больницу. 

    После оказания им первой медицинской помощи, для продолжения обследований и лечения пострадавших в ДТП направили в Шекинскую центральную районную больницу.  

    По факту ведется расследование. 

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