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В Огузе произошел пожар, пострадал один человек

В Огузе произошел пожар, пострадал один человек В Огузе произошел пожар, пострадал один человек
Происшествия
25 ноября 2024 г. 13:17
В Огузе произошел пожар, пострадал один человек

В Огузcком районе произошел пожар в частном доме, в результате пострадал один человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, пожар произошел в селе Баян.

К тушению пожара​​ были привлечены техника и личный состав Государственной службы пожарной охраны.

В результате пожара пострадала проживавшая в доме Гусейнзаде Нармин Шаиг Гызы (2001 г.р.). Она была госпитализирована в Огузскую районную центральную больницу с термическими ожогами 2-й степени. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda ev yanıb, xəsarət alan var

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