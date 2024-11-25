В Огузе произошел пожар, пострадал один человек

В Огузе произошел пожар, пострадал один человек

В Огузcком районе произошел пожар в частном доме, в результате пострадал один человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, пожар произошел в селе Баян.

К тушению пожара​​ были привлечены техника и личный состав Государственной службы пожарной охраны.

В результате пожара пострадала проживавшая в доме Гусейнзаде Нармин Шаиг Гызы (2001 г.р.). Она была госпитализирована в Огузскую районную центральную больницу с термическими ожогами 2-й степени. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.