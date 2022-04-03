В Огузе произошел лесной пожар

В Огузском районе произошел лесной пожар.
Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о пожаре в предгорьях вблизи села Хачмазгышлаг.
Сразу после получения информации были вызваны пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Так, на площади около 3 га горели кустарники, сухая трава и плодовые деревья.
Близлежащие ореховые сады защищены от огня. Пожар был потушен.