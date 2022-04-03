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В Огузе произошел лесной пожар

В Огузе произошел лесной пожар В Огузском районе произошел лесной пожар.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 18:28
В Огузе произошел лесной пожар

В Огузском районе произошел лесной пожар.

Как передает Report со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о пожаре в предгорьях вблизи села Хачмазгышлаг.

Сразу после получения информации были вызваны пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Так, на площади около 3 га горели кустарники, сухая трава и плодовые деревья.

Близлежащие ореховые сады защищены от огня. Пожар был потушен.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоFHN: Oğuzda 3 ha sahədə meyvə ağacları yanıb

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