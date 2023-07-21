В Огузе попала в аварию фура, трасса перекрыта

Фура, управляемая иностранным гражданином, попала в аварию в Огузском районе, трасса перекрыта. Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Карамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей через поселок Буджаг. Грузовик

Фура, управляемая гражданином Казахстана, попала в аварию в Огузском районе, трасса перекрыта.



Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Карамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей через поселок Буджаг.



Грузовик с казахстанским государственным регистрационным знаков 254 AFM 05 после потери управления выехал с дороги, а прицеп фуры длиной несколько метров остался на дороге.



По этой причине движение по трассе в настоящее время ограничено. Движение транспорта обеспечивается за счет использования вспомогательного участка дороги сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время принимаются меры для полного восстановления движения автотранспорта.