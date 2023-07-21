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В Огузе попала в аварию фура, трасса перекрыта

В Огузе попала в аварию фура, трасса перекрыта Фура, управляемая иностранным гражданином, попала в аварию в Огузском районе, трасса перекрыта. Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Карамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей через поселок Буджаг. Грузовик
Происшествия
21 июля 2023 г. 12:08
В Огузе попала в аварию фура, трасса перекрыта

Фура, управляемая гражданином Казахстана, попала в аварию в Огузском районе, трасса перекрыта.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на участке автодороги Карамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей через поселок Буджаг.

Грузовик с казахстанским государственным регистрационным знаков 254 AFM 05 после потери управления выехал с дороги, а прицеп фуры длиной несколько метров остался на дороге.

По этой причине движение по трассе в настоящее время ограничено. Движение транспорта обеспечивается за счет использования вспомогательного участка дороги сотрудниками ГИБДД.

В настоящее время принимаются меры для полного восстановления движения автотранспорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda Qazaxıstan vətəndaşının idarə etdiyi "TIR" qəzaya düşüb, yol bağlanıb - YENİLƏNİB

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