Наверх

В Огузе полиция устроила погоню за водителем-нарушителем карантина

В Огузе полиция устроила погоню за водителем-нарушителем карантина

Следовавшему из Габалы в направлении Огузского района водителю автомобиля марки "ОКА" было приказано остановиться на посту дорожной полиции.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Поскольку водитель не подчинился приказу и продолжил движение, сотрудники Огузского районного отдела полиции начали преследование автомобиля, который удалось остановить спустя некоторое время. Выяснилось, что автомобилем управлял житель Бардинского района Ильхам Абдуллаев.

При проверке по планшету выяснилось, что И.Абдуллаев управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения, а медицинское освидетельствование установило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Огузском РОП в отношении И.Абдуллаева был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, применен штраф.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!