В Огузе перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает северо-западное бюро
Водитель транспортного средства потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В ДТП травмы различной степени тяжести получили Садиг Исмаил оглу Ахмедов и Руслан Ганимат оглу Ахмедов.
Пострадавших сначала доставили в Огузскую районную центральную больницу, где было принято решение поместить их в Шекинскую РЦБ.
По факту ведется расследование.