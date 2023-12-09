В Огузе перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report , инцидент был зафиксирован на проходящем через село Ягублу участке автодороги Огуз-Керимли-Евлах.

Водитель транспортного средства потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В ДТП травмы различной степени тяжести получили Садиг Исмаил оглу Ахмедов и Руслан Ганимат оглу Ахмедов.

Пострадавших сначала доставили в Огузскую районную центральную больницу, где было принято решение поместить их в Шекинскую РЦБ.

По факту ведется расследование.