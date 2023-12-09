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В Огузе перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В Огузе перевернулся автомобиль, пострадали два человека В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
9 декабря 2023 г. 18:56
В Огузе перевернулся автомобиль, пострадали два человека

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на проходящем через село Ягублу участке автодороги Огуз-Керимли-Евлах.

Водитель транспортного средства потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. В ДТП травмы различной степени тяжести получили Садиг Исмаил оглу Ахмедов и Руслан Ганимат оглу Ахмедов.

Пострадавших сначала доставили в Огузскую районную центральную больницу, где было принято решение поместить их в Шекинскую РЦБ.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

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