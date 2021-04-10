В Огузе оштрафовали организатора свадьбы

В отношении организаторов церемонии приняты соответствующие меры

Сотрудники Огузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, было установлено, что житель района Ибрагим Мамедов организовал свадебное торжество в частном жилом доме в селе Моллалы.

При осмотре данного адреса полицейскими были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил. Гражданам были разъяснены установленные правила карантина, в соответствии с требованием закона в отношении организаторов церемонии приняты соответствующие меры.