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В Огузе оштрафовали организатора свадьбы

В Огузе оштрафовали организатора свадьбы В отношении организаторов церемонии приняты соответствующие меры
Происшествия
10 апреля 2021 г. 10:22
В Огузе оштрафовали организатора свадьбы

Сотрудники Огузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебной церемонии.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, было установлено, что житель района Ибрагим Мамедов организовал свадебное торжество в частном жилом доме в селе Моллалы.

При осмотре данного адреса полицейскими были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и карантинных правил. Гражданам были разъяснены установленные правила карантина, в соответствии с требованием закона в отношении организаторов церемонии приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda toy mərasimi keçirənlər cərimələnib

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