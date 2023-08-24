В Огузе обнаружены незаконные угольные скважины

Сотрудники Огузского районного отдела полиции в ходе проведенных мероприятий выявили на территории села Мухас незаконное производство древесного угля.

Сотрудники Огузского районного отдела полиции в ходе проведенных мероприятий выявили на территории села Мухас незаконное производство древесного угля.

Об этом Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было установлено, что незаконным производством угля занимались жители села Бахлул Джумаев и Рашад Ахмедов.

В отношении них составлен протокол по статье 275.1.1 (осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей непосредственно или косвенно негативное воздействие на окружающую среду, без наличия положительного заключения государственной экологической экспертизы, а равно деятельности, экологическая опасность которой установлена заключением государственной экологической экспертизы) и направлен в региональное управление министерства экологии и природных ресурсов.

Деятельность угольных скважин приостановлена.