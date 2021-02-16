В Огузе молодой человек погиб от удара током

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов

В Огузском районе молодого человека, забравшегося на электрический столб, поразило насмерть электрическим током.

По данным северо-западного бюро Report, инцидент произошел в селе Деймедере.

По предварительной информации, житель села Синджан, личность которого пока не установлена, получил удар током высокого напряжения, когда взбирался на электрический столб на территории села Деймедере. Молодой человек погиб на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту начато расследование.