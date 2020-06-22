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В Огузе лесной пожар потушен - ОБНОВЛЕНО

​В Огузе лесной пожар потушен - ОБНОВЛЕНО

В селе Хачмаз Огузского района на территории 2 га сгорела сухая трава.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС.

Находящиеся неподалеку садовые участки защищены от пожара.

Пожар был потушен. 

***23:19

В горном и лесном массиве Огузского района возник пожар.

Как передает северо-западное бюро Report, пожар вспыхнул сегодня вечером в предгорьях близ села Хачмаз.

Техника и персонал Огузского государственного пожарного управления МЧС были задействованы в тушении пожара.

Сообщается, что пожар все еще продолжается. 

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