​В Огузе лесной пожар потушен - ОБНОВЛЕНО

В селе Хачмаз Огузского района на территории 2 га сгорела сухая трава.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт МЧС.
Находящиеся неподалеку садовые участки защищены от пожара.
Пожар был потушен.
***23:19
В горном и лесном массиве Огузского района возник пожар.
Как передает северо-западное бюро Report, пожар вспыхнул сегодня вечером в предгорьях близ села Хачмаз.
Техника и персонал Огузского государственного пожарного управления МЧС были задействованы в тушении пожара.
Сообщается, что пожар все еще продолжается.