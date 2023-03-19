В Огузе автомобиль врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает северо-западное бюро
Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ-21099" потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб, после чего выехало за пределы проезжей части и перевернулось.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили жители села Баян района Нурлан Тарлан оглу Микаилов и Назим Яшар оглу Хасратов. Они были госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.
По факту начато расследование.