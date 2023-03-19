О нас

В Огузе автомобиль врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

В Огузе автомобиль врезался в фонарный столб, есть пострадавшие В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
19 марта 2023 г. 20:00
В Огузе автомобиль врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на участке трассы Огуз-Баян у въезда в город.

Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ-21099" потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб, после чего выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили жители села Баян района Нурлан Тарлан оглу Микаилов и Назим Яшар оглу Хасратов. Они были госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzda avtomobil elektrik dirəyinə dəyib, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi