В Огузе автомобиль врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

В Огузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report , инцидент произошел сегодня вечером на участке трассы Огуз-Баян у въезда в город.

Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ-21099" потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб, после чего выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили жители села Баян района Нурлан Тарлан оглу Микаилов и Назим Яшар оглу Хасратов. Они были госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту начато расследование.