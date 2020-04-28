В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Огузском районе произошло ДТП.
Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через село Керимли отрезке автомобильной дороги Евлах-Халдан-Огуз.
Потерявший управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21011" Теймур Амираслан оглу Агаев 1994 г.р. врезался в дерево на обочине дороги. Водитель и его пассажир Хабиль Идрис оглу Бабаев 1971 г.р. получили травмы различной степени тяжести.
Раненые доставлены в Огузскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.