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В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Огузском районе произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через село Керимли отрезке автомобильной дороги Евлах-Халдан-Огуз. 

Потерявший управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21011" Теймур Амираслан оглу Агаев 1994 г.р. врезался в дерево на обочине дороги. Водитель и его пассажир Хабиль Идрис оглу Бабаев 1971 г.р. получили травмы различной степени тяжести. 

Раненые доставлены в Огузскую центральную районную больницу.  

По факту ведется расследование. 

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