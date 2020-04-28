В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

28 апреля, 2020 19:22

https://report.az/storage/news/ecd7e74dbf5762c81f89182b65d60fd4/4623ed07-f1bb-4990-9a96-4ec615436eb0_292.jpg В Огузском районе произошло ДТП. Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена сегодня вечером на пролегающем через село Керимли отрезке автомобильной дороги Евлах-Халдан-Огуз. Потерявший управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21011" Теймур Амираслан оглу Агаев 1994 г.р. врезался в дерево на обочине дороги. Водитель и его пассажир Хабиль Идрис оглу Бабаев 1971 г.р. получили травмы различной степени тяжести. Раненые доставлены в Огузскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Oğuzda avtomobil ağaca çırpıldı, xəsarət alanlar var - VİDEO - ƏLAVƏ OLUNUB

Новости партнеров