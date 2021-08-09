В Огузе автомобиль врезался в дерево, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

В Огузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 3 человека.

Как сообщает Северо-Западное бюро Report, инцидент был зафиксирован сегодня вечером на участке автодороги Гумлаг-Халхал, проходящем по территории села Гумлаг.

Легковой автомобиль марки "Toyota Corolla" (99-BY-294), которым управлял житель села Ширванлы Солтанов Сеймур Мазахир оглу (1985 г.р.), врезался в дерево на обочине дороги, в результате чего водитель, а также его пассажиры Солтанов Эльшан Самед оглу (1987 г.р.) и Челебиев Ахмед Вельяддин оглу (1984 г.р.) получили травмы.

Раненые были госпитализированы в Огузскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, А.Челебиев скончался в больнице.

По факту проводится расследование.