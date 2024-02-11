В Огузе автомобиль наехал на дерево, есть пострадавшие

В Огузе автомобиль наехал на дерево, есть пострадавшие

В селе Ягублу Огузского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

https://static.report.az/photo/9a4c5ec7-ba34-33de-a37f-ef424beb5c2e.jfif https://static.report.az/photo/9a4c5ec7-ba34-33de-a37f-ef424beb5c2e.jfif

В селе Ягублу Огузского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Как сообщает северо-западное бюро Report , ДТП зафиксировано на автодороге Огуз-Шеки-Евлах. Автомобиль "ВАЗ-2109", за рулем которого находился житель села Гаябашы Шекинского района Эльшан Алафсар оглу Азизов (1973 г.р.), наехал на дерево на обочине дороги. В результате инцидента травмы получили Эйваз Фарман оглу Азизов (1994) и Вели Бекир оглу Оруджев (1994). Пострадавшие госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал