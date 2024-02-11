В Огузе автомобиль наехал на дерево, есть пострадавшие

В селе Ягублу Огузского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает северо-западное бюро
Автомобиль "ВАЗ-2109", за рулем которого находился житель села Гаябашы Шекинского района Эльшан Алафсар оглу Азизов (1973 г.р.), наехал на дерево на обочине дороги.
В результате инцидента травмы получили Эйваз Фарман оглу Азизов (1994) и Вели Бекир оглу Оруджев (1994).
Пострадавшие госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.