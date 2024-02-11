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В Огузе автомобиль наехал на дерево, есть пострадавшие

В Огузе автомобиль наехал на дерево, есть пострадавшие В селе Ягублу Огузского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
11 февраля 2024 г. 11:19
В Огузе автомобиль наехал на дерево, есть пострадавшие

В селе Ягублу Огузского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает северо-западное бюро Report, ДТП зафиксировано на автодороге Огуз-Шеки-Евлах.

Автомобиль "ВАЗ-2109", за рулем которого находился житель села Гаябашы Шекинского района Эльшан Алафсар оглу Азизов (1973 г.р.), наехал на дерево на обочине дороги.

В результате инцидента травмы получили Эйваз Фарман оглу Азизов (1994) и Вели Бекир оглу Оруджев (1994).

Пострадавшие госпитализированы в Огузскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Oğuzda avtomobil ağaca çırpılıb, xəsarət alanlar var

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