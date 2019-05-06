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В Огузе 68-летний мужчина покончил с собой

В Огузе 68-летний мужчина покончил с собой

В Огузе 68-летний мужчина покончил с собой.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент отмечен в селе Баян. 

Местный житель Нариман Исмаил оглу Солтанов 1951 г.р. повестился в родном селе.

Факт расследуется Огузской районной прокуратурой.  

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