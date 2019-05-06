В Огузе 68-летний мужчина покончил с собой

В Огузе 68-летний мужчина покончил с собой

6 мая, 2019 18:38

https://report.az/storage/news/cc7ff31ec4d82c337c6d1e873e7bb802/419f0fee-614d-413d-9773-da4ce0d6308d_292.jpg В Огузе 68-летний мужчина покончил с собой. Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент отмечен в селе Баян. Местный житель Нариман Исмаил оглу Солтанов 1951 г.р. повестился в родном селе. Факт расследуется Огузской районной прокуратурой.

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