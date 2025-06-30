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Правоохранители проводят операцию в офисе агентства "Sputnik-Азербайджан"

Правоохранители проводят операцию в офисе агентства "Sputnik-Азербайджан" Полиция проводит операцию в офисе агентства "Sputnik-Азербайджан"
Происшествия
30 июня 2025 г. 12:56
Правоохранители проводят операцию в офисе агентства Sputnik-Азербайджан

Правоохранительные органы Азербайджана проводят операцию в офисе российского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Согласно полученной Report информации, в настоящее время в офисе медиаресурса проводятся следственные мероприятия.

Факт также подтвердили Report в Министерстве внутренних дел.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу.

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Версия на азербайджанском языке "Sputnik-Azərbaycan” agentliyinin ofisində əməliyyat keçirilir

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