Правоохранители проводят операцию в офисе агентства "Sputnik-Азербайджан"

Полиция проводит операцию в офисе агентства "Sputnik-Азербайджан"

Правоохранительные органы Азербайджана проводят операцию в офисе российского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Согласно полученной Report информации, в настоящее время в офисе медиаресурса проводятся следственные мероприятия.

Факт также подтвердили Report в Министерстве внутренних дел.

Отметим, 24 февраля стало известно о ликвидации представительства "Россия сегодня" (Спутник) в Азербайджане. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что медиаресурс может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Несмотря на это, как оказалось, агентство продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу.