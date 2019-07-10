В одном из знаменитых супермаркетов в Баку в булке нашли шуруп - ФОТО

В соцсетях распространилось видео, где показана булка, в которой обнаружили шуруп.

Как сообщает Report, утверждается, что булка была куплена в супермаркете "Neptun" в Баку.

Из чека видно, что булку купили 8 июля и стоит она 60 гяпиков.

Как заявили Report в супермаркете "Neptun", все предлагаемые ими товары, до того, как выставляются на витрину, проходят неоднократный контроль:

"Это видео не кажется правдоподобным. Это может быть и антирекламой, и провокацией. Кроме того, это изделие не называется "ачма кашар" (аçma kaşar). Здесь много противоречий", - сказали в супермаркете.