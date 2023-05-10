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В одном из жилых домов в Баку произошел взрыв, есть погибший и раненые

В одном из жилых домов в Баку произошел взрыв, есть погибший и раненые В Сабунчинском районе Баку произошел взрыв в одном из жилых зданий.
Происшествия
10 мая 2023 г. 01:49
В одном из жилых домов в Баку произошел взрыв, есть погибший и раненые

В Сабунчинском районе Баку произошел взрыв в двухэтажном доме, где проживают вынужденные переселенцы.

Как сообщает Report, в результате инцидента на улице И. Анашкина в поселке Бакыханова, погиб 24-летний Орхан Аслан оглы Рустамлы.

Еще двое - Гюльнара Шахмар кызы Нуриева, 1984 г.р. и ее сын К.И. Агаев, 2010 г.р. получили ранения различной степени тяжести.

01:24

В Сабунчинском районе Баку произошел взрыв в одном из зданий, где проживают вынужденные переселенцы.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице И.Анашкина в поселке Бакыханова.

По предварительном данным погиб мужчина по имени Орхан, еще несколько человек получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabunçuda binadakı partlayışda ölən və yaralananların kimliyi məlum olub

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