В одном из зданий в Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы

В одном из зданий Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы.

В одном из зданий Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в доме на улице А.Джалилова в Хатаинском районе города Баку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что пожар возник в электропроводке в подвале многоквартирного жилого дома.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено его распространение.

"В рамках мер безопасности силами МЧС эвакуированы 27 жильцов дома, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадавших нет", заявили в ведомстве.

