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В одном из зданий в Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы

В одном из зданий в Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы В одном из зданий Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы.
Происшествия
10 июня 2024 г. 19:02
В одном из зданий в Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы

В одном из зданий Баку произошел пожар, 27 жильцов эвакуированы.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в доме на улице А.Джалилова в Хатаинском районе города Баку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что пожар возник в электропроводке в подвале многоквартирного жилого дома.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в кратчайшие сроки, предотвращено его распространение.

"В рамках мер безопасности силами МЧС эвакуированы 27 жильцов дома, в том числе шестеро несовершеннолетних, пострадавших нет", заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda binada yanğın olub, 27 sakin təxliyə edilib

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