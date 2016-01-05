Пожар в высотном здании в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Пожар в здании в Низаминском районе, на улице Эльшада Мамедова,148, за торговым центром "Лачин", потушен пожарными.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, пожар начался на втором этаже здания. Все жители эвакуированы. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания неизвестны.

*** 16:01

В одном из высотных зданий в Баку начался пожар.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в facebook написала журналист Азиза Исмаилова.

Возгорание зарегистрировано в Низаминском районе, на улице Эльшада Мамедова,148, за торговым центром "Лачин".

В здании проживают вынужденные переселенцы. В настоящее время в здании находится большое количество жителей.