В одном из вузов Баку произошла поножовщина

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку в высшем учебном заведение произошла поножовщина.

Как передает Report, случай произошел в Наримановском районе во дворе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Так, Гулиев Мехрам Дилавет оглу 1998 г.р. вступил в полемику со свои знакомым. В итоге знакомый ранил его ножом. Получивший ранения М. Гулиев был помещен в больницу.

Отметим, что М. Гулиев - студент Азербайджанского медицинского университета.

Сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского района по факту произошедшего ведется расследование.