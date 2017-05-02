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    В одном из вузов Баку произошла поножовщина

    Сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского района по факту произошедшего ведется расследование© Courtesy İmage

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку в высшем учебном заведение произошла поножовщина.

    Как передает Report, случай произошел в Наримановском районе во дворе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

    Так, Гулиев Мехрам Дилавет оглу 1998 г.р. вступил в полемику со свои знакомым. В итоге знакомый ранил его ножом. Получивший ранения М. Гулиев был помещен в больницу.

    Отметим, что М. Гулиев - студент Азербайджанского медицинского университета.

    Сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского района по факту произошедшего ведется расследование.

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