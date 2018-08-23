В одном из торговых центров Баку украли около 13 тысяч манатов

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку в одном из торговых центров украли 12900 манатов.

Об этом Report сообщили в МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Управления полиции Хазарского района, задержан подозреваемый в краже в одном из торговых центров столицы 1 июля 12900 манатов житель Билясуварского района Тарлан Азади и жители Баку Шакир Акчурин и Теймур Алиев.

В ходе разбирательств выяснилось, что Т.Азади находился в розыске по статье 177 УК АР.