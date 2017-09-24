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    В одном из ресторанов Баку скончался посетитель

    Гражданин Грузии умер от остановки сердца

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов Баку посетитель умер от приступа сердца.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

    Так, гражданин Грузии 1955 года рождения Новрузов Телхан Новруз оглу во время трапезы в ресторане "Тбилиси" внезапно упал и умер.

    Для его обследования тело было отправлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. В результате обследования выяснилось, что Т.Новрузов умер от остановки сердца.

    Ведется следствие.

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