В одном из ресторанов Баку скончался посетитель

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов Баку посетитель умер от приступа сердца.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

Так, гражданин Грузии 1955 года рождения Новрузов Телхан Новруз оглу во время трапезы в ресторане "Тбилиси" внезапно упал и умер.

Для его обследования тело было отправлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. В результате обследования выяснилось, что Т.Новрузов умер от остановки сердца.

Ведется следствие.