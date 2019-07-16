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В одном из районов Азербайджана уничтожено 9 тонн конопли

В одном из районов Азербайджана уничтожено 9 тонн конопли

В Закатальском районе было уничтожено 9 тонн наркотических растений.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате проведенных сотрудниками Закатальского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы (ГПС) оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, было обнаружено в общей сложности 6000 единиц кустов наркотической конопли общим весом 9 тонн.

Обнаруженные наркотические растения были уничтожены.

По факту ведется расследование.

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