В одном из районов Азербайджана уничтожено 9 тонн конопли

В Закатальском районе было уничтожено 9 тонн наркотических растений.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате проведенных сотрудниками Закатальского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы (ГПС) оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, было обнаружено в общей сложности 6000 единиц кустов наркотической конопли общим весом 9 тонн.

Обнаруженные наркотические растения были уничтожены.

По факту ведется расследование.