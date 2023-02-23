В одном из районов Кахраманмараша завершены поисково-спасательные работы

В районе Тюркоглу пострадавшего от землетрясения города Кахраманмараша завершены поисково-спасательные работы.

В районе Тюркоглу пострадавшего от землетрясения города Кахраманмараша завершены поисково-спасательные работы.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, об этом заявил губернатор Карамана Тунджай Аккоюн во время встречи с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенантом Этибаром Мирзаевым.

Он отметил, что во время землетрясения в районе Тюркоглу оказались разрушены 152 здания, 25 мечетей были повреждены, в 54 зданиях были проведены поисково-спасательные работы.

Губернатор отметил, что из-под завалов вызволены 113 человек и 679 тел погибших.