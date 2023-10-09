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В одном из поселков Баку из незаконного оборота изъято 35 кг наркотиков

В одном из поселков Баку из незаконного оборота изъято 35 кг наркотиков Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 35 килограммов наркотических средств.
Происшествия
9 октября 2023 г. 16:06
В одном из поселков Баку из незаконного оборота изъято 35 кг наркотиков

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 35 килограммов наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что операция была проведена в поселке Гобу Абшеронского района.

В отделение полиции поселка Гобу поступила информация о том, что ранее судимый Арафат Исмаилов (1983 г.р.) выращивал коноплю во дворе своего дома с целью сбыта.

В ходе осмотра было обнаружено и изъято 7 кг марихуаны, а также 68 кустов конопли общим весом 28 кг.

Материалы дела переданы в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции.

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Версия на азербайджанском языке Qobuda 35 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

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