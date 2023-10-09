В одном из поселков Баку из незаконного оборота изъято 35 кг наркотиков

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 35 килограммов наркотических средств.

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 35 килограммов наркотических средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что операция была проведена в поселке Гобу Абшеронского района.

В отделение полиции поселка Гобу поступила информация о том, что ранее судимый Арафат Исмаилов (1983 г.р.) выращивал коноплю во дворе своего дома с целью сбыта.

В ходе осмотра было обнаружено и изъято 7 кг марихуаны, а также 68 кустов конопли общим весом 28 кг.

Материалы дела переданы в следственный отдел Абшеронского районного управления полиции.