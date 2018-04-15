В одном из парков Баку нашли труп мужчины

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В одном из парков, расположенном на территории Сабаильского района Баку, обнаружен труп неизвестного мужчины 55-60 лет.
Как передает Report, причины смерти неизвестны.
На место инцидента были привлечены сотрудники 9-го отделения Сабаильского РУП.
Тело для обследования передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Личность мужчины пока не установлена, также на теле нет признаков насилия.
Ведется расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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