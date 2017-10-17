В одном из мест скопления бытовых отходов в Баку обнаружили автомат и гранаты

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В одном из мест скопления бытовых отходов на территории Хатаинского района столицы обнаружены боеприпасы.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.

Сотрудники 34-го отделения полиции Хатаинского РУП и специального полка быстрого реагирования обнаружили в одном из мест скопления бытовых отходов на улице Н. Махмудова спортивную сумку, в которой находились 4 гранаты F-1, 5 запалов, 1 единица оружия марки AKSU-74 со стертым номером, одна обойма и 6 патронов калибра 5,45.