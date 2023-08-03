В одном из бардинских сел проведена эвакуация после затопления

В селе Гарагоюнлу Бардинского района проведены эвакуационные работы в связи с затоплением.

В селе Гарагоюнлу Бардинского района проведены эвакуационные работы в связи с затоплением.

Об этом Report сообщили в МЧС.

На основании поступившей информации о том, что в результате обрушения части плотины на участке Верхне-карабахского водоканала, проходящем через село Гарагоюнлу Бардинского района, прилегающие территории подверглись затоплению, в район незамедлительно были привлечены соответствующие силы карабахского, аранского и гянджинского региональных центров МЧС, Государственной противопожарной службы, Государственной службы надзора за маломерными судами и Государственной службы по спасению на водах.

Силами МЧС в селе Гарагоюнлу были приняты необходимые меры безопасности, в том числе проведена эвакуация.